مشاهد من مقتل جوليو ريجيني وعلاقة عصابة تخطف الأجانب وتسرقهم بالواقعة

كشف الدكتور محمد بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي والمحام بالنقض، تفاصيل جديدة في قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك خلال لقاء عبر سكايب مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وأشار المحام، إلى أن النيابة العامة بدأت التحقيق في مقتل ريجيني يوم 3 فبراير 2016، وبعد شهر أو شهر ونصف الشهر، يوم 20 مارس 2016، أبلغت السلطات بشكل رسمي في دوائر أخرى من مواطنين وأجانب بتعرضهم للاحتجاز وخطف وسرقة بالإكراه، من تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يركبون حافلة، وتم الإبلاغ عن رقم الحافلة ومواصفاتها، وتوالت المشاهد التي كشفت عن العلاقة بين مقتل ريجيني وهذه العصابة كما يلي:

المشهد الأول: بلاغات بتعرض أجانب للاختطاف والسرقة

وأشار «أبوشقة» أن هذا البلاغ عٌرض على النيابة العامة وكان محضرا مستقلا عن محضر ريجيني، واكتشفت النيابة عدة مفاجآت، مثل أن البلاغات التي وصلت عن هذه التشكيل ترجع لتواريخ متعددة تصل لـ2015، وليست لاحقة على اكتشاف جثة ريجيني، لافتًا أنه وجدت جثته على طريق الواحات.

وأوضح أنه من 2015، وهناك بلاغات بخطف أجانب، مشددًا أنه يمكن إثارة الشكوك حول هذه البلاغات لو كان محرروها من المصريين فقط، ولكن منهم عدد من الأجانب منهم إيطالي وبرتغالي ونيجيري، فضلا عن عدد من المصريين، مشيرًا أن الرابط المشترك بينهم أنهم تعرضوا للخطف والسرقة بالإكراه والاحتجاز من عصابة مكونة من 5 أشخاص.

المشهد الثاني: التحري حول التشكيل العصابي

وأكد «أبوشقة»، أن الشرطة بدأت في التحري عن هذا التنظيم العصابي وأنهم اشتبهوا في سيارة تحمل نفس الأوصاف التي قال عنها المبلغون وتحمل نفس الأرقام، وبالاقتراب منها للتعرف على راكبيها حدث تبادل لإطلاق النار بين مستقليها وبين الشرطة وتبادلت الشرطة معهم إطلاق النار ولقي الخمسة مجرمين مصرعهم، وتم التأكد أن هذا التشكيل هو الذي ارتكب جرائم السرقة بالإكراه والاحتجاز والخطف بالنسبة للمبلغين.

المشهد الثالث: اكتشاف علاقة العصابة بريجيني

وكشف «أبوشقة»، أن المفاجآة كانت عند إصدار النيابة إذن للشرطة بتفتيش مساكن هؤلاء، وعند تفتيش منزل أحدهم في شبرا الخيمة لأحد أفراد العصابة ويدعى طارق، ووجدوا شنطة حمراء اللون عليها علم إيطاليا وداخلها متعلقات جواز سفر جوليو ريجيني وبطاقة الدراسة بالجامعة البريطانية التي سجل فيها الدكتوراة وبطاقة الدارسة في الجامعة المصرية التي يدرس فيها وبطاقته الائتمانية وشريحة الهاتف المحمول الخاصة بريجيني.

زوجة أحد أفراد العصابة تكشف مفاجأة

وأشار أن الشرطة استجوبت زوجة عضو العصابة وأقرت أنها استمعت منه في اتصال هاتفي بين زوجها وأحد أفراد العصابة، وقال لها «أنا بتخانق معاه لأننا كنا اختطفنا ولد أجنبي وأنا ضربته وهما تعدوا عليه بالضرب وسرقنا منه متعلقاته».

وشهدت الزوجة في التحقيقات أنها وهي تجلس مع زوجها يشاهدون التلفزيون وعند عرض صورة جوليو ريجيني بعد مقتله انتفض وتوتر واتصل بشريكه في التشكيل العصابي وقال له «الولد اللي خطفناه وضربناه وسرقناه معروضة صورته وبيقولوا إنه اتقتل واتسرق».