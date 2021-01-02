تفاصيل مقتل شاب أثناء تسليم العفش لطليقته: «كنا راحين نجامل»

«كنا رايحين نجامل بنت عمنا، بس منها لله بقى عملت مشكلة هناك وورطتنا في جريمة قتل طليقها، وكانت واقفة تتفرج علينا».. بهذه الكلمات اعترف شابان بقتل طليق ابنة عمهما بعدة طعنات في البطن والصدر، خلال تسليم العفش من منزله لزوجته السابقة في المطرية، وأنهما كانا بصحبتها في أثناء ذلك، ووجدت بعض المنقولات تالفة؛ لأنها تركت منزل الزوجية منذ قرابة سنة حتى اتفقا على الطلاق، وخلال اتهام أسرة طليقها بتكسير متعلقاتها احتدم النقاش وشتمها الأخير، فتدخلا وضرباه حتى الموت.

وأضاف المتهمان، في تحقيقات النيابة التي نسبت إليهما تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض «مطواة»، أنهما كانا يرغبان في احتواء الموقف، لكن تصرفات ابنة عمهما واعتداءها بالسباب والشتائم على والدة طليقها، تسبب في تلك الجريمة التي حدثت خلال مشاجرة عادية، مدعين أنهما لم يرتبا لها، ولم تكن لديهما أي دوافع انتقامية من المجني عليه؛ لعدم وجود أي خلافات سابقة معه أو تعاملات مادية.

وشرح المتهمان تفاصيل الجريمة: «كنا واقفين تحت البيت، والمجني عليه بعد ما شتم بنت عمنا واحنا واقفين، فلما تدخلنا وقلنا له عيب كده احنا ضيوف عندك في البيت شتمنا احنا كمان وقال انتو ناس زبالة»، وبعد ذلك حدثت بينهما مشاجرة بالأيدي حتى أخرج أحدهما مطواة كان يخفيها في ملابسه وغرسها في صدر المجني عليه مرات متكررة، فمات على إثر ذلك.

وتنصلت طليقة المجني عليه من جريمة القتل، وادعت أنها ليس لها علاقة بها، وأن كل ما منها أنها كانت في شجار لفظي مع أقارب طليقها، ولم يحدث بينهما أي اشتباك حتى بالأيدي، وبعد انتهاء التحقيق قررت النيابة إخلاء سبيلها على ذمة التحقيق، بينما قررت حبس نجلي عمها بتهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض.