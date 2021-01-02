النقابات المهنية تنتفض ضد كورونا بإجراءات احترازية للأعضاء

مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مستهل الموجة الثانية للفيروس اتخذ عدد من النقابات المهنية بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة لمنع تفشي الوباء بين أعضائها، ورغم تنوع هذه الإجراءات باختلاف طبيعة كل نقابة إلا أنها جميعا تكاد تكون اشتركت في الاعتماد على الإنترنت أو التعامل عن بعد لتقديم خدماتها لأعضائها، فعلى سبيل المثال لجأت نقابة الصحفيين لخدمة فوري لكي يسدد الأعضاء اشتراكاتهم السنوية، بينما دشنت نقابة المهندسين تطبيق إليكتروني يتم من خلاله الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية، وأعلنت نقابة الإعلاميين عن تخفيضات كبيرة لأعضائها لإجراء المسحات الطبية.

«الصحفيين»: اشتراك العضوية عبر فوري

على الرغم من إعلان لجنة الرعاية الصحية برئاسة أيمن عبدالمجيد، عن فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج بمقر النقابة اليوم السبت، إلا أن محمد شبانة، سكرتير عام النقابة، أعلن أن مجلس النقابة اتخذ قرارا في اجتماعه الأخير بتأجيل الاشتراك في المشروع، فضلا عن سداد رسوم اشتراك النقابة للأعضاء، لمدة 3 أيام، على أن يتم تسديد رسوم الاشتراك والعلاج عبر خدمة فوري بدءا من الثلاثاء المقبل.

وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها بنقابة الصحفيين، إذ لجأت إليها النقابة كإجراء احترازي لمنع أو التقليل من تواجد الأعضاء بمقر النقابة خلال الفترة المقبلة إلا للضرورة القصوى، حيث لن تقدم النقابة سوى خدماتها التقليدية كالإعانات والقروض والتوقيعات لمدة ثلاث ساعات فقط يوميا خلال الفترة من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، كما وفرت النقابة كمامات ومواد كحولية بأسعار مخفضة للأعضاء.

«المهندسين»: العلاج أون لاين

تطبيق «نقابتي» الأول من نوعه أيضا والذي لجأت إليه نقابة المهندسين لاشتراك أعضائها وأسرهم من خلاله في مشروع الرعاية الصحية وتسديد الرسوم أون لاين، وأعلنت النقابة قبل أيام أنه قد اشترك في المشروع عبر التطبيق أكثر من 27 ألف مهندس مشترك من إجمالي نحو 121 ألف مشترك في مشروع الرعاية الصحية هذا العام.

كما أعلنت النقابة عن خدمات أخرى تقدم في مشروع العلاج لمنع التلامس كإجراء احترازي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد منها الكارت الذكي وتوصيل الخدمات للمنازل، وقررت شعبة الهندسة المعمارية استكمال جدول محاضراتها المجانية عبر زووم وقناة النقابة على تطبيق يوتيوب.

«الإعلاميين»: تخفيضات للمسحات

لم تكن نقابة الإعلاميين بعيدة عن هذه الإجراءات إذ شكلت لجنة للإبلاغ عن المصابين الفيروس في مختلف المؤسسات الإعلامية، كما أعلنت إجراء مسحات طبية للأعضاء وأسرهم بأسعار مخفضة والتعاقد مع كبريات معامل التحاليل لهذا الغرض، منها معامل سبيد للتحاليل والأشعة على أن يكون سعر المسحة بخصم يصل إلى 50% شاملة زيارة المنزل، وكذلك خصم يصل إلى 60% على جميع التحاليل.

وأعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين التعاقد مع عيادات «ايفا» التخصصية وشمل التعاقد خصم 25%على الخدمات وخصم 50% على الكشوفات، فضلا عن التعاقد مع مركز «بيرفكت فيجن» لجراحات العيون والليزك. بنسبة خصم 50% على الكشوفات و25% على العمليات، وشملت التخفيضات النواحي التكميلية والتجميلية للأسنان والعيون وبتخفيضات تصل إلى 75%.

ولفت سعدة إلى أن هذه الخدمات تقدم بموجب بطاقة العضوية دون الحاجة لأية أوراق أخرى، كما يشمل التعاقد العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين، كما يشمل الموظفين والإداريين العاملين بالنقابة وبنفس الصيغة التعاقدية السابقة، ودون أي رسوم للاشتراك الطبي.