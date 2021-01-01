شبانة: سداد اشتراك الصحفيين والعلاج عبر «فوري» بعد 3 أيام بسبب كورونا

أصدرت نقابة الصحفيين قرارا بتأجيل دفع قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء والاشتراك وتجديد الاشتراك في مشروع العلاج لمدة 3 أيام على أن يتم استئناف سداد الرسوم عبر خدمة فوري، حيث قرر المجلس في اجتماعه الأخير التعاقد مع شركة فورى.

وبرر محمد شبانة، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، القرار بأنه يأتي تماشيا مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وللحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين، موضحا أنه تقرر تأجيل تحصيل الاشتراكات السنوية للزملاء والاشتراك بمشروع العلاج لمدة ثلاثة أيام على أن تستأنف بداية من الثلاثاء المقبل.

بدء الاشتراك الثلاثاء المقبل بجميع المحافظات

وحول كيفية الاشتراك عبر خدمة فوري قال شبانة، بحسب بيان عنه اليوم، إنه سيتم الإعلان عن طريقة الاشتراك النهائية خلال ساعات من خلال خدمة فورى بجميع محافظات مصر، «وذلك حرصا على التباعد فى ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة فى هذه الفترة من كل عام وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالى لظروف تفشى فيروس كوفيد 19» بحسب تعبيره.

وأوضح سكرتير عام نقابة الصحفيين أن كل عضو بالنقابة سيقوم بالسداد عن طريق فورى وبإمكانه الحصول ايضا على خدمة توصيل بطاقات الاشتراك أو العلاج الى منزله مقابل مبلغ رمزى، مشددا على ضرورة أن يتخذ الزملاء الصحفيون كل الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بمبنى النقابة لأجل صالحهم وللحفاظ عليهم.

توفير الخدمات التقليدية فقط مقر النقابة

وأشار الأمين العام لنقابة الصحفيين إلى أنه لن يتم الاشتراك من خلال مبنى النقابة بالتواصل المباشر وبالطرق التقليدية أو السداد بخزينة النقابة نهائيا خلال الوقت الراهن وأنه يناشد الزملاء بعدم التوجه للنقابة لأجل تجديد الاشتراك وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وكذلك طريقة تقسيط اشتراك العلاج لمن يرغب خلال ساعات لجميع الزملاء.

وفيما يتعلق بالخدمات التي يمكن أن تقدمها النقابة في الفترة المقبلة قال شبانة إن النقابة ستقدم فقط الخدمات التقليدية كالقروض والإعانات واعتماد الأوراق لمدة ثلاث ساعات يوميا فقط وذلك من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار الخدمات الحكومية كالشهر العقارى وتذاكر القطارات والسجل المدنى وغيرها خلال نفس الفترة ثلاث ساعات يوميا.

واختتم شبانة تصريحاته مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج لمزيد من الالتزام حفاظا على صحة الزملاء الصحفيين، وأن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان اتخذ العديد من الإجراءات لصالح الصحفيين فى مواجهة فيروس كورونا، بحسب تعبيره.