«الاتصالات»: وضع معايير جديدة لتحسين جودة خدمات المحمول

قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع معايير جديدة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول العاملة في السوق المصرية «وى- أورانج- فودافون- اتصالات»، لرفع مستوى خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصرية (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المعايير الجديدة تأتي في إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد بدأت فى تنفيذ مشروع في مطلع عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه خلال عام واحد لدعم البنية التحتية المعلوماتية.

وأكد الوزير فى تصريحات لـ«الوطن»، أن تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية، ساهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، والتى أدت الى تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة لتصل الى 15 ساعة في اليوم، كما ساهمت البنية التحتية المعلوماتية فى نجاح منظومة التعلم عن بُعد والاختبارات الإلكترونية لطلبة أولى ثانوى.

وتابع طلعت أن من ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية للإنترنت وتحسين جودة الخدمات الصوتية، تخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر.

وأشار الوزير إلى أن قيمة هذه الترددات بلغت 1.170 مليار دولار، وأن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول لضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول، ما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.