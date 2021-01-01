فرص عمل بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه بشركات الاتصالات

أعلنت محافظة الجيزة عن توافر فرص عمل في مجال الكول سنتر في قسم الدعم الفني في كبرى شركات الاتصالات والإنترنت داخل مصر.

شروط العمل التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للعمل

- يجب أن يكون المتقدم قد حصل على شهادة المؤهل العالي بجميع الكليات والمعاهد العليا.

- السن يبدأ من 21 سنة حتى 31 سنة ولن يتم قبول الطلبات لأكثر من 31 عاما.

- نأسف لعدم قبول الطلاب والمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

- برجاء أن يكون المتقدم لديه لباقة في الكلام ويكون على علم كافي بمخارج الحروف بطريقة صحيحة أثناء التحدث مع العملاء ومع الجدية في العمل.

- يجب توفير إثبات موقف محدد للتجنيد للشباب.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات مع العلم أن يوجد ساعة راحة «بريك» داخل عدد ساعات العمل.

- أن يكون العمل 5 أيام في الأسبوع.

- عدد ساعات العمل في الشهر الأول متغيرة مع إمكانية تثبيتها في الشهر الثاني من العمل.

- العمل متاح للشباب والبنات.

- مرتبات أكونت اللغة العربية 3 آلاف جنيه ومستوى اللغة الإنجليزية لا يقل عن مقبول.

- مرتبات أكونت اللغة الإنجليزية 4 آلاف جنيه ومستوى اللغة لا يقل عن ممتاز fluent.

- مرتبات أكونت اللغات يبدأ من 5 آلاف و300 جنيه بحد أقصى 12 ألف جنيه على أن يكون مستوى اللغة c1

- أماكن العمل المتاحة بالدقي ومصرالجديدة والمعادي والمهندسين والعباسية ومدينة نصر.

عنوان تقديم الطلبات للراغبين للعمل

على الراغبين في التقدم التوجة إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمقر في 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي الدور الثاني، يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

توافر وظائف في مجال المطاعم

في نفس السياق أعلنت محافظة الجيزة عن توافر فرص عمل للشباب في مجال المطاعم بمرتب يبدأ من 3250 جنيها تحت رعاية جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

الوظائف المطلوبة

- عضو فريق بفرع أكتوبر.

- المؤهل: بداية من المتوسط.

- السن من 21 إلى 35 عاما.

- المرتب: 3250 جنيها «ذكور فقط»

- عدم قبول الطلبة.

- المقابلات تتم بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.