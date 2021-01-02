برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. بدء تلقي طلبات الوظائف بشركات الاتصالات غدا

يبدأ جهاز رعاية وتشغيل الشباب، صباح غد الأحد، استقبال الشباب الراغبين في العمل بالوظائف التي أُعلن عنها في مجالات «كول سنتر» في قسم الدعم الفني في كبرى شركات الاتصالات والإنترنت داخل مصر والمطاعم، وذلك برواتب تتراوح من 4 إلى 12 ألف جنيه شهريًا حسب نوع الوظيفة ومستوى اللغة.

المؤهلات

- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة المؤهل العالي في أي كلية أو معهد عالٍ.

السن المطلوب

- السن يبدأ من 21 حتى 31 سنة، ولن يتم قبول الطلبات لأكثر من هذا السن.

الشروط

- لن يُقبل الطلاب والمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

- أن يكون المتقدم لدية لباقة في الكلام، وعلى علم كافٍ بمخارج الحروف بطريقة صحيحة أثناء التحدث مع العملاء، وأن يكون جادًا في العمل.

- يجب توافر موقف محدد للتجنيد للذكور.

عدد ساعات العمل

- عدد ساعات العمل 9 ساعات، مع العلم أنه توجد ساعة راحة «بريك».

- العمل 5 أيام في الأسبوع.

- عدد ساعات العمل في الشهر الأول متغيرة، مع إمكانية تثبيتها في الشهر الثاني.

- العمل متاح للشباب والفتيات.

الراتب

- مرتبات قسم اللغه العربية 3 آلاف جنيه، على ألا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن مقبول.

- مرتبات قسم اللغة الانجليزية 4 آلاف جنيه، ومستوى اللغة لايقل عن ممتاز.

- مرتبات قسم اللغات تبدأ من 5 آلاف و300 جنيه، بحد أقصى 12 ألف جنيه، على أن يكون مستوى اللغة «c1».

- أماكن العمل المتاحة بالدقي ومصرالجديدة والمعادي والمهندسين والعباسية ومدينة نصر بالقاهرة.

فرص عمل بمطاعم 6 أكتوبر

كما أعلن الجهاز عن توافر فرص عمل للشباب في مجال المطاعم، وذلك بمرتبات تبدأ من 3250 جنيهًا.

الوظائف المطلوبة

- لدي مطاعم «بافلو برجر».

- عضو فريق بفرع أكتوبر.

- المؤهل:

بداية من المتوسط

- السن من 21 إلى 35 عامًا.

- المرتب:

3250 جنيهًا (للذكور فقط)، علمًا بأنه لن يتم قبول طلبة.

وستُجرى المقابلات بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة بدء من غد الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحًا.