«تنظيم الاتصالات» يطلق كود #155* لمنع الاشتراك في المسابقات الكاذبة

وحد الجهاز القومي لتنظيم الاتتصالات، كود الاشتراك بالخدمات لدى شركات المحمول، سواء الخدمات الترفيهية والإخبارية والمسابقات وغيرها ليصبح #155*، لتمكن عملاء المحمول من إلغاء أي خدمة مشترك عليها بالخط المتعاقد عليه، للحد من الاشتراك في المسابقات والأخبار الكاذبة والمزعجة، دون علم المستخدمين.

وبحسب البيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يمكن الكود المختصر المجاني *155# العملاء من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، التي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية، باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية، وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

يأتي هذا الإجراء بعد رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات، التي تتضمن الاشتراك بدون علم، وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين، ما دعا الجهاز لإطلاق كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأي شبكة محمول استخدامه مجانا، للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التي تم الاشتراك بها إن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

كما أن هذا في إطار حرص الجهاز الدائم على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لشكواهم، وتمكينهم من اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية، وتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بها.

وبحسب تقرير صادر عن شركة تروكولر للاتصالات، فإنّ مصر جاءت ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر تلقيًا للمكالمات والرسائل القصيرة المزعجة؛ إذ يتلقى مستخدمي التطبيق في مصر مكالمات مزعجة بمعدل 8 مكالمة شهريا، بناءً على بيانات 10.4 مليون مستخدم يومي للتطبيق في مصر.

وجاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط بالنسبة لعدد المكالمات والرسائل المزعجة؛ إذ كان مصدر 99% من تلك المكالمات والرسائل تطفلي واحتيالي، بينما كانت نسبة الـ1% المتبقية من نصيب شركات ومندوبي التسويق عبر التليفون.