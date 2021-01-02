«القابضة للمياه»: 81 مليون جنيه لرفع مستوى الخدمة بالمنيا خلال عام

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزالعدوة بنحو 81 مليون جنيه، وذلك في عام 2020 لرفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

توصيل وصلات مجانية للأسر الأكثر احتياجا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الخدمات شملت تجهيز مركز خدمة عملاء متكامل لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتعاقد والتحصيل بالإضافة إلى توصيل وصلات مجانية للأسر الأكثر احتياجا لنحو 700 أسرة.

خطوط مياة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطوط مياه بقرية الشيخ مسعود بمبلغ 872 ألف جنيها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذ خطوط مياه بقرية كفر مغربي 443 ألف جنيها.

وأوضح بالنسبة للإحلال والتجديد تم إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات مياه بني وركان وإحلال وتجديد ومد تدعيم شبكات مياه قرية النصر 6، ومد وتدعيم شبكات مياه صفانية بخط مياه قطر 8 بوصة وتوصيل المياه لمدرسة اللواء على بريك وتوصيل المياه لمدرسة الصالحية الابتدائية وتوصيل المياه لمدرسة كفر عبدالخالق الثانوية.

إحلال وتجديد للشبكات

وأكد أنه تم توريد وتركيب مواسير350 مترا قطر 12 بوصة وأعمال فاروغة خرسانية قطر 1000سم والمتعارضة مع االطريق الصحراوي الغربي وتوصيل المياه لبعض المناطق المحرومة بقرية كفر المغربي ومد وتدعيم المناطق المحرومة بقرية الشيخ مسعود، وإحلال وتجديد بئر بقرية النصر 6 وإحلال وتجديد شبكات كفر المغربي وإحلال وتجديد المبنى الإداري بالفرع.

خدمات الصرف الصحي

أوضح أنه تم تشغيل محطتي الساوي الرفع والمعالجة تجريبيا والتي أنشأتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بقدرة «2000م3/يوم» بتكلفة 7 ملايين وتم استلام شبكة صرف صحي الساوي وتم تشغيل محطتي بني وركان الرفع والمعالجة تجريبيا بقدرة «3000م3/ يوم» بتكلفة 15 خمسة عشر مليون جنيه واستلام شبكة صرف صحي بني وركان وتم استلام توسعات محطة المعالجة بمنشأة عبد الله SBR لرفع الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة من 2000 م3 /يوم إلى 8000 م3/يوم بتكلفة 33 مليون جنيه واستلام مشروع تشغيل محطتي رفع صرف صحي الرئيسية والفرعيه بصفانية وأكد الشهاوي استمرار الشركة في تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوي.