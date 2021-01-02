لبلبة باكية: هروح جنازة وحيد حامد حتى لو هموت

أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة عن خالص حزنها لرحيل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، صباح اليوم السبت، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر ناهز 77 عاما.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وهي تبكي بشدة، إنها لم تكن تعلم بتعرض وحيد حامد لأزمة صحية، مضيفة أنها حاولت التواصل معه هاتفياً، قبل أيام، ولكن هاتفه كان مغلقاً، ما أثار القلق بداخلها عليه، بحسب قولها.

وتابعت: علمت من المخرجة ساندرا نشأت أن الأستاذ وحيد تعرض لأزمة صحية، وحينما سألتها عن اسم المستشفى كي أزوره أكدت لي أنها لا تعلم عنها شيئاً.

واستطردت في حديثها قائلة: أستعد للذهاب إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد لتشييع جنازة وحيد حامد، وذلك رغم تحذير المقربين مني من الذهاب في ظل انتشار فيروس كورونا، «بس أنا هروح حتى لو فيها موتي، ده وحيد حامد الأستاذ والأخ والصديق».