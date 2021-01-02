عمرو سلامة ينعى وحيد حامد: التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره

نعى المخرج والسيناريست عمرو سلامة، الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، بعد أزمة صحية طارئة تعرض لها منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلًا «فقدت مصر وحيد حامد.. التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره وللشعب المصري والعربي».

وحيد حامد من القلائل الذين كتبوا أفلامًا ممتعة

وكان المخرج والسيناريست عمرو سلامة قد كتب عن الكاتب وحيد حامد عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، الشهر الماض، حيث قال إن «حامد» يعد بمثابة أهم كاتب سيناريو في تاريخ السينما المصرية، خصوصًا أنه كتب لكل الوسائط، من إذاعة، ومسرح، وتليفزيون وسينما، وكل وسيط له نجاحات وعلامات فيه، حسب قوله.

وتابع عمرو سلامة في منشوره آنذاك: «وحيد حامد من القلائل، مش في مصر بس بل عالميًا، اللي كتب أفلام ممتعة، ناجحة تجاريًا، وفنيًا على مستوى راقٍ، لو كان عندنا قوى تسويقية كبيرة كان زمانه حصل على أهم جوائز من أهم المهرجانات العالمية، وحيد حامد، مؤلف وصل اسمه إنه بقى كاتب ناجح شعبيًا مع الجمهور، ممكن يكتب فيلم ويكون ممثلينه ومخرجه مش من الصفوف الأولى والناس تخشه لاسم وحيد حامد، مؤلف كان قادر يصنع نجم مش يستنى نجم يصنعه، هو مش بس كاتب، وحيد حامد كمان منتج، وأنتج أفلام مهمة جدا وبسببه في مخرجين ونجوم كثير شعبيتهم اختلفت بسبب اختياره ليهم».

تدهور الحالة الصحية بسبب مشاكل القلب

وتدهورت حالة الكاتب وحيد حامد منذ أيام، ونُقل على أثرها إلى المستشفى قبل حوالي 10 أيام في حالة صحية حرجة، وشخصه الأطباء بأنه أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الأنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة، وأودع غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة.