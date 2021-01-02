خطة «الصحة» لتأمين بطولة كرة اليد: الكمامة والـ«بي سي آر» إجباري

تستعد وزارة الصحة والسكان، للإعلان عن خطتها التأمينية لبطولة العالم لكرة اليد والتي تنظمها مصر، ومن المقرر أنَّ تبدأ يوم 13 الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي للعمل على الحد من انتشار العدوى في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وحصلت «الوطن» على الخطة التأمينية للبطولة والتي تضمنت بعض القواعد المهمة التي يجب اتباعها من قبل الحضور واللجنة المنظمة.

- تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي على جميع الحضور من مسح حراري وتحليل «بي سي آر».

- إجراء اختبار «بي سي آر» لجميع الوفود عند وصول البعثات إلى فنادق الإقامة وتعاد اجراء المسحة كل 72 ساعة.

- رفع الوعي خلال فترة البطولة، من خلال توفير كتيب إرشادات مختصر خاص بالإجراءات الإحترازية والوقائية ويسلم للوفود بصالات المطارات.

- يتمّ تدريب الأطقم العاملة بفنادق الإقامة والملاعب المشاركة بالبطولة على اتباع الإجراءات الاحترازية.

- تأكيد تطهير اليدين باستمرار وارتداء الكمامات وتكليف الفرق الطبية باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية دون تخاذل.

- تعليق البوسترات ونشرها الخاصة بالتوعية من خطر الغصابة بالفيروس.

الصحة: مسح حراري لجميع ضيوف بطولة العالم لكرة اليد

- تدريب العاملين بالفندق على التخلص من النفايات الطبية بشكل آمن، فضلًا عن تدريب الفرق الطبية على التعامل مع حالات الاشتباه بالفيروس.

- تفعيل غرفة أزمات للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات أولًا بأول في المحافظات المستضيفة للبطولة.

عزل أي لاعب تظهر عليه أعراض مرضية لحين ظهور نتيجة اختبار «بي سي آر»

- حال ظهور أي أعراض مرضية بسيطة على أحد المشاركين سيتمّ تقييم الحالة المرضية من خلال الطبيب المشرف، وإجراء «بي سي آر» مع عزل اللاعب في غرفة لحين ظهور النتيجة.

- المسح الحراري سيكون إجباريًا قبل دخول جميع الأماكن والكمامة أيضًا، ما عدا اللاعبين النشطين وكذلك الحكام خلال فترة المباراة.

- استخدام «الأطباق والأكواب» ذات الاستخدام الواحد، وعدم مشاركة اللاعبين أدواتهم الشخصية مع الآخرين.