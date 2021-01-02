«العطس والسعال».. رسالة من الصحة لـ«المواطنين» حول انتشار كورونا

تسعى وزارة الصحة والسكان منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تقديم روشتة علاجية بسيطة للمواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتكثف خلال هذه الفترة مجهوداتها، خاصة مع ارتفاع المنحنى الوبائي للفيروس، والتحذيرات من الزيادة، خاصة في فصل الشتاء.

وأرسلت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين، تخص تحديد خطوات الحد من انتشار العدوى، مؤكدة في منشور توعوي لها، أنه لابد من الحفاظ على التهوية جيدا داخل المنازل.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بآداب العطس والسعال، فهذا لحماية الشخص ومن حولة من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى ضرورة المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون، أو استخدام المطهر في حال عدم توافر المياه.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه خلال التحدث مع الآخرين لابد أن يكون ذلك من خلال التليفون، وهو الخيار الأفضل، منوهة إلى أنه في حال تعثر التحدث من خلاله، يتم ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن متر، مؤكدة ضرورة اختصار الزمن اللازم للمحادثة قدر الإمكان.

الصحة: تسجيل 1409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس

وسجلت وزارة الصحة والسكان، 1409 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة، حسب تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى 56 حالة وفاة جديدة.

وتواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات الازمة كافة للوقاية منه، وضد أيى فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.