إنجازات دمياط في مجال الصحة: تنفيذ 7 مشاريع بـ 176 مليونا

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ عدة مشاريع في مجال الصحة، بلغ عددها 7 مشاريع بتكلفة إجمالية 176 مليون جنيه، خلال عام 2020، نستعرض في السطور التالية تفاصيلها:

- إنشاء بنك الدم الإقليمي بإجمالي تكلفة 28 مليون جنيه

- إنشاء مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام بتكلفة 105 ملايين جنيه.

- تطوير مركز صحة أول دمياط بإجمالى تكلفة 13 مليون جنيه.

- إنشاء وحدة صحة أسرة الكحيل بإجمالي تكلفة 9 ملايين.

- إنشاء وحدة صحة أسرة المأمورية بإجمالي تكلفة 8 ملايين.

- إنشاء وحدة صحة أسرة أبو سعادة الكبرى بإجمالي تكلفة 8 ملايين.

- إنشاء وحدة طب أسرة كفر المنازلة بإجمالي تكلفة 5 ملايين.

هذا وجاري تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي تكلفة 138 مليونا، وهي كالتالي:

- جاري رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بتكلفة تقديرية 45 مليونا.

- جاري إنشاء مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة بتكلفة تقديرية 75 مليونا.

- جاري تطوير مركز صحة الأسرة ثان بتكلفة تقديرية 10 ملايين.

- جاري إنشاء وحدة صحة أسرة الجبالي بتكلفة تقديرية 8 ملايين.

وفي مرحلة التجهيزات تم التالي ذكره:-

- دعم عدد من المستشفيات بإجمالي 25 جهاز تنفس صناعي ضمن المعونة الأمريكية للمستشفيات

- إمداد مستشفى دمياط العام بعدد 40 ماكينة غسيل كلوي عن طريق وزارة الصحة.

هذا وقد بلغ عدد القوافل الطبية في الفترة من 2018 - 2020، في محافظة دمياط، 150 قافلة بإجمالي عدد مترددين 288674 مريضا، فيما بلغ عدد الحالات المحولة المستشفيات 11044 حالة، وبلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة 648 قرارا، وذلك خلال القوافل الطبية التالية:

- مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

- مبادرة 100 مليون صحة لفيروس سي للمرحلة الإعدادية.

- المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم.

- المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.

- المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف السمع لحديثي الولادة.

- المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين.

- المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

- المبادرة الرئاسية حياة كريمة «قوافل علاجية».