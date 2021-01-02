طرح «سكن كل المصريين 2» عقب إعلان الفائزين بالمرحلة الأولى

«سكن كل المصريين».. مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عام 2020، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، وعليه طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 125 ألف شقة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

وشمل الطرح عددا كبيرا من المدن الجديدة، حيث جرى توزيع الوحدات إلى قسمين، أحدهما لمنخفضي الدخل، والذي ضم 100 ألف وحدة سكنية، داخل 12 مدينة جديدة، بينما بلغت وحدات متوسطي الدخل 25 ألف وحدة، في 11 مدينة جديدة.

وجرى الانتهاء من حجز تلك الوحدات خلال ديسمبر الماضي، كي تبدأ عملية الفرز والاستعلام الميداني، ومن ثم الإعلان عن الفائزين بالوحدات المطروحة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أن الصندوق سيطرح وحدات سكنية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وذلك عقب الانتهاء من فرز الطلبات المقدمة من عملاء المرحلة الأولى، وإعلان الفائزين بتلك الوحدات.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق لـ «الوطن»، أنه لم يحدد عدد الوحدات التي سيتم طرحها ضمن المرحلة الثانية حتى الآن، لأن ذلك يتوقف على معرفة المدن المتاح بها أراض لبناء الوحدات.

كما أشارت إلى أنه يتاح للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بوحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى، أن يقوموا بسحب مقدم الحجز والتقديم مرة أخرى عقب الإعلان عن طرح وحدات المرحلة الثانية.

وحول إمكانية التقديم على أكثر من مشروع، قالت الرئيس التنفيذي للصندوق، إنه يمكن للعميل التقديم مرة أخرى في مشروع ثان، بشرط أن يكون قد سحب مقدم الحجز، ولم يحصل على وحدة سكنية.