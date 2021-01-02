سلالة جنوب إفريقيا تصل كوريا.. و3 إصابات بأخرى في الأردن

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، 3 إصابات جديدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا التي رصدت مؤخرا في بريطانيا، ليرتفع عدد المصابين بالسلالة الجديدة على أرضها إلى 5 إصابات.

وبالرغم أن الأردن علق الرحالات الرحلات المباشرة وغير المباشرة مع بريطانيا إلى أجل غير مسمى، في 21 ديسمبر الماضي، بعد ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، إلا أن السلطات الصحية رصدت الحالات لدى أشخاص قادمين من الخارج، وتأكدت إصابتهم بعد فحص 4 عينات وصلت مختبرات وزارة الصحة، وتتابع الوزارة فحص القادمين من الخارج وعزلهم منزليا، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وسجلت السلطات الصحية في الأردن إجمالي إصابات جاوز الـ 295 ألف إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 3 آلاف حالة، بحسب إحصائيات «وورلد ميتر».

بينما رصدت كوريا الجنوبية أول إصابة بسلالة الفيروس الجديدة المكتشفة في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 4 إصابات إضافية بالسلالة المكتشفة في بريطانيا، ليرتفع عدد الإصابات بالسلالة داخل البلاد إلى 9 حالات، وفقا لما بحسب ما أوردته وكالة «يونهاب».

قررت كوريا الجنوبية اليوم تمديد القيود المفروضة على الحياة العامة حتى 17 يناير الجاري، منهم إغلاق الصالات الرياضية وأماكن الحفلات، وتخفيض ساعات عمل المطاعم ودور السينما وصالونات التجميل والمتاجر، حتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى خفض عدد الركاب في وسائل النقل العامة، وحظر التجمعات لأكثر من 50 شخصا.

وبدأت السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا، في التفشي حول العالم بصورة كبيرة، وأوضح العلماء أن الطفرة الجديدة في الفيروس تجعله أكثر عدوى من النسخة الأصلية بنسبة تتراوح من 40 إلى 70%، خاصة بين الشباب الأصغر سننا، وهو ما أكدت عليه دراسة جديدة أجرتها «إمبيريال كوليج لندن».

وأضحت الدراسة البريطانية أن معدلات انتقال الطفرة الجديدة من الفيروس ستشكل كارثة بالنسبة للقطاع الصحي في بعض الدول، حيث ستكون كفيلة بإرهاق المرافق واستنزاف كامل طاقتها الاستيعابية.