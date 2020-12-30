سلالة كورونا الجديدة ترفع الإصابات.. وأيرلندا تجاوزت التوقعات الأكثر تشاؤما

ارتفاع مفاجئ مع إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، بعد أيام قليلة من الإعلان عن السلالة الجديدة المتحورة في الفيروس، التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا، مؤدية إلى زيادة وتيرة الإصابات بصورة غير مسبوقة بشكل يضع المنظومات الطبية في حالة طوارئ حتى تسطيع استعاب هذا الكم الضخم من الإصابات الجديدة كل يوم.

سجلت المملكة المتحدة إصابات قياسية لم تسجلها في ذروة الموجة الثانية خلال نوفمبر الماضي، وصلت الإصابات اليوم إلى 50 ألف حالة جديدة، مقابل 53 ألف حالة في اليوم السابق، بينما وصلت ذروة الإصابات في نوفمبر إلى 33 ألف حالة، مما يوضع مدى خطورة السلالة الجديدة من الفيروس فى قدرته على الإنشار بصورة كبيرة.

وعادت الإصابات اليومية في فرنسا للارتفاع بصورة مقلقة مرة أخرى، حيث سجلت السلطات الطبية في البلاد 26 ألف إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ نوفمبر الماضي، وجاء ذلك بعد 5 أيام من تسجيل فرنسا أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لدى مواطن قادم من بريطانيا، وارتفعت الإصابات بعد أيام من الإعلان عن السلالة الجديدة التي يعتقد أنها بدأت سبتمبر الماضي، في منطقة كنت جنوب شرقي انجلترا، سجل العالم أعلى معدل إصابات يومية على الإطلاق جاوزت الـ 700 ألف حالة جديدة في اليوم الواحد.

وفى إسرائيل التي رصدت 4 إصابات بالسلالة الجديدة، وتخضع لإغلاق شامل، ارتفعت الإصابات الجديدة لتسجل 5 آلاف و585 إصابة، وهو أعلى معدل يومي منذ مطلع أكتوبر الماضي، عندما كانت البلاد تشهد إغلاقا وطنيا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار رئيس وزراء إيرلندا، مايكل مارتين، إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر أسرع من المتوقع، قائلا: «إنها تنتشر بوتيرة تجاوزت التوقعات الأكثر تشاؤما التي كانت لدينا».وقرر رئيس الوزراء تشديد الإجراءات في البلاد التي شهدت ارتفاعا في الإصابات الجديدة، لمدة 4 أسابيع، في محاولة للسيطرة على الوضع، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

وتوسعت رقعة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، والتي تعتبر أكثر عدوى بنسبة 70%، في 10 دولة أوروبية، بالإضافة إلى دول متفرقة منها اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الإمارات، لبنان، الأردن وإسرائيل.