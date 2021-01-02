إنشاء بيوت بدوية منخفضة التكاليف في نخل والحسنة بوسط سيناء «صور»

ينفذ جهاز التعمير، خطة الدولة في وضع قواعد أساسية للتنمية بسيناء، سواء في المدن أو القرى والمناطق الصحراوية، مشيرا إلى ما أنشأ خلال الفترة الماضية، وخطة الدولة في المرحلة المقبلة.

من جهته، أكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير سيناء، افتتاح 25 منزلا بدويا بمدينة الحسنة، و25 منزلا بدويا بمدينة نخل، وتسليم العقود للمنتفقعين في أكتوبر الماضي، منوها إلى أنها من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتماما بالغا، بهدف دعم الاستقرار بوسط سيناء ولتوطين الأهالي بتجمعات تكون قريبة من أماكن الخدمات والمنشآت الحكومية من مدارس ومستشفيات ومراكز شباب، وأماكن خدمية أخري .

وأضاف «ناجي» أنه أنشأ حوالي (5591 وحدة إسكان بدوي + منخفض تكاليف + إداري + إسكان إجتماعي + خدمي )؛ إذ تم في العام المالي السابق 2019 /2020 إنشاء 50 منزل بدوي، بصدد افتتاحهم قريبا، مناصفة بين مركزي الحسنة ونخل، بتكلفة 28.1 مليون جنيه؛ إذ يتكون المنزل البدوي من غرفتين وصاله ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 م2، وحوش بمساحه 40 م2، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 م2، كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة، وتنسيق الموقع العام وتشطيبها وفرشها.

وأوضح رئيس جهاز التعمير، أنه جاري حاليا إنشاء 65 منزل بدوي بخطة جهاز تعمير سيناء في العام المالي الحالي 2020/2021، مقسمة إلى (25 منزل بدوي ) بمركز نخل + (40 منزل بدوي ) بمركز الحسنة، و«25 منزل بمدينة الحسنة + 15 منزل بتجمع الأصابعة بقرية القسيمة»، بتكلفة 35.6 مليون جنيه.