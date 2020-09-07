القصير: نسعى لتوسيع الرقعة الزراعية في وسط سيناء وتوشكى

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البناء على الأراضي الزراعية أهدر من 13 إلى 14 % منها، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتكثيف البحوث الزراعية، كما وجه باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "القصير" أن تفتيت الحيازات الزراعية يعوق استخدام الميكنة الزراعية، ويتم البحث عن بدائل لمعالجة مشكلات تفتيت الحيازة الزراعية، كما سيتم التنسيق مع وزارة التموين بشأن بعض المحاصيل التي تحتاجها، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع في الرقعة الزراعية في وسط سيناء وتوشكى.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساحة الأرض الزراعية 9.4 مليون فدان منها 3.3 مليون فدان أرض جديدة، وأسعار اللحوم شهدت حالة استقرار خلال الفترة الماضية بسبب مشروع البتلو الذي حقق طفرة في توفير اللحوم، " توسعنا في استيراد رؤوس الماشية المحسنة التي تحقق دخلًا إضافيًا ومكاسب للمزارع".

وأشار إلى أن إجمالي المبلغ الموجه لمشروع البتلو 2 مليار و100 مليون جنيه، وبعد توجيه الرئيس بدعم المشروع بـ 2 مليار جنيه يصبح إجمالي ما تم توجيهه للمشروع 4 مليارات جنيه.