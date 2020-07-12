انطلاق "امتحانات الثانوية" بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة

بدأت امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء بشكل طبيعي، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، حيث فرضت قوات الشرطة كردونات أمنية لمنع أولياء الأمور من الاقتراب من مبنى اللجان.

وواصل شباب تابع لمديرية الشباب والرياضة تنظيم صفوف الطلاب والملاحظين لدخول بوابة اللجان الرئيسية.

وواصلت الفرق الطبية الكشف على الطلاب والملاحظين مع دخول الجميع من البوابة الرئيسية لإجراء عملية التعقيم المعتادة.

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أن 2944 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان فى بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالعريش غرفة عمليات رئيسية وغرف عمليات فرعية في إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.