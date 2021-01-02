يسرا والدغيدي والإبراشي.. كورونا يحرم محبي وحيد حامد من وداعه

لحظات حزينة يعيشها محبو الكاتب الكبير وحيد حامد بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بعد معاناته من متاعب صحية في القلب والكبد.

وتشيع جنازة وحيد حامد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ظهر اليوم، والمتوقع حضور عدد من أصدقاء وزملاء وتلاميذ الكاتب الراحل، إلا أنه أصبح في حكم المؤكد تغيب الفنانة الكبيرة يسرا عن حضور جنازة وحيد حامد نظراً لإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد ومعاناتها من متاعب في التنفس.

وترتبط يسرا بعلاقة صداقة وطيدة بالكاتب وحيد حامد، حيث أنها لم تتمالك دموعها عند تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الثانية والأربعين، وذلك بعد ظهور الكاتب الراحل على المسرح متكئاً علي عصاه رفقة المخرج الكبير شريف عرفة.

وتغيب المخرجة إيناس الدغيدي عن حضور الجنازة لعدم اكتمال تعافيها بعد من فيروس «كورونا»، والذي أصيبت به لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية واستخدام المطهرات، وفقاً لما صرحت به لـ «الوطن» عقب إصابتها بالوباء العالمي.

كما يتغيب الإعلامي وائل الإبراشي عن حضور جنازة وحيد حامد رغم صداقتهما، بحكم تدهور الحالة الصحية له عقب إصابته بفيروس «كورونا» واضطرار حالته لنقله إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

ونعى المخرج مروان حامد، نجل وحيد حامد، والده عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالي أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده.. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر.