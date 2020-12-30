يسرا بعد إصابتها بكورونا: حالتي مستقرة في العزل المنزلي بفضل دعائكم

وجهت الفنانة يسرا، رسالة إلى جمهورها ومتابعينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طمأنتهم خلالها على حالتها الصحية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معربة عن شكرها للجميع، مؤكدة أنها تتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي متخصص، وأنها أصبحت أفضل حالا بسبب دعوات كل محبينها.

يسرا توجه رسالة إلى محبيها

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتابع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.. خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة.. وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه».

إصابة عدد من المشاهير بكورونا

يذكر أن الفنانة يسرا، أعلنت في وقت سابق إصابتها بفيروس كورونا، ضمن عدد كبير من المشاهير والفنانين الذين أعلنوا إصابتهم، وعلى رأسهم الإعلامي وائل الإبراشي، والفنان كريم فهمي، وغيرهما من المشاهير.

وقالت بعض التقارير إن يسرا تعاني من صعوبة بالغة في التنفس، ولكنها تلجأ لاستخدام أسطوانة الأكسجين في منزلها، لأن حالتها لا تستدعي نقلها إلى مستشفى عزل، خاصة وأنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة منذ انتشار الفيروس في مصر.

آخر أعمال يسرا

وكانت الفنانة يسرا قد شاركت في مسلسل «خيانة عهد» في شهر رمضان الماضي، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز، إلى جانب كوكبة من النجوم، وهم كل من: هنادي مهنا، تيام مصطفي قمر، مصطفي درويش، خالد أنور، سلوي عثمان، جومانا مراد، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان.

كما شاركت الفنانة يسرا، في فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي أقيمت في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر الجاري.