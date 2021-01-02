نادية الجندي تنهار باكية لحظة سماعها خبر وفاة وحيد حامد

نعت الفنانة نادية الجندي، الكاتب والسيناريست وحيد حامد والذي رحل عن عالمنا، اليوم، عن عمر يناهز 77 عاما.

وقالت نادية باكية لـ«الوطن»، «لم اسمع بالخبر إلا من خلالكم، لا إله إلا الله، ربنا يرحمة ويغفر له ويصبرنا ويصبر محبيه على فراقه، لقد فقدت مصر قيمة وقامة كبيرة، وداعا وحيد حامد».

وغيب الموت السيناريست الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعرض حامد لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

ونُقل حامد إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة. وأودع حامد غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته. وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر حسبما أعلن نجله المخرج مروان حامد.