محمد ياسين ومريم الخشت يصلان مستشفى الصفا لتوديع وحيد حامد

وصل عدد من السينمائيين إلى مستشفى الصفا، قبل قليل، لتوديع الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك قبل دفنه بمقابر أسرته بالقاهرة.

وحرص على الحضور لمستشفى الصفا التي لقي فيها السيناريست الراحل أنفاسه الأخيرة، كل من المخرج محمد ياسين والفنانة مريم الخشت والإعلامي إمام عمر وعدد من صناع السينما خلف الكاميرا.

وأبدى محمد ياسين، حزنه الشديد، لافتقاده وكذلك افتقاد الساحة الفنية، كاتبًا كبيرًا بقيمة وحيد حامد، والذي أثرى الساحة بعشرات الأعمال المتميزة.

وكان وحيد حامد، يواصل كتابة الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة» والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد ياسين، إلا أن القدر لم يمهله للخروج بالعمل إلى النور.

وكانت مصادر طبية كشفت لـ«الوطن» تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة وحيد حامد، حيث نُقل إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الأنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن وحيد حامد أودع غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته، خصوصا وأن الأخير لم يكن يحب الإعلان عن مرضه لأحد.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر حسبما أعلن نجله المخرج مروان حامد.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أبرز ما جاء بلقاء حامد الأخير

- أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد.

- فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

- كنت بضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد اللي هتحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، عشان المشاهد السياسية تمر وكانت بتمر بعض الأحيان واكتشفوها في إحدى المرات.

- اكتشفت إني صادق ولم أكذب على الناس، حتى الحاجات الغلط اللي عملتها ماكذبتش على الناس فيها.