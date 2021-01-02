الأعلى للإعلام: 10 شروط للترخيص للمنصات منها حرية الرأي ومناهضة العنف

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 10 اشتراطات للترخيص شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية التي تدير المنصات والمواقع، وذلك ضمن التعديلات التي أجراها على لائحة تنظيم التراخيص التي تم بموجبها إضافة شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية، فضلا عن إضافة شرط استصدار شهادة من المجلس تفيد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية والتي يسمح بموجبها بمزاولة النشاط داخل مصر.

الابتكار والإبداع

ومن بين المواد التي تضمنت تعديلات المادة 45 والتي نصت على أن يحدد بشهادة الاعتماد كل الحقوق والالتزامات والاشتراطات التي لا يجوز مخالفتها من قبل الشركة وتعد جميعها شروطا جوهرية ويجب أن يكون من بين الالتزامات والاشتراطات:

1- احترام مبدأ حرية الرأي والتعبير والعمل على مساعدة المستخدمين على الابتكار والإبداع.

2- تمكين تمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار والتحقق من مصداقية هذه الشكاوى بما يضمن النزاهة والشفافية مع توثيق هذه الشكاوى وإخطار أطراف الشكوى بالقرار.

تقرير نصف سنوي

3- تقديم تقرير نصف سنوي إلى المجلس الأعلى باللغتين العربية والإنجليزية حول التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار.

4- قبول إزالة المحتوى الضار طبقا للحالات المبينة بالمادة 46 من هذه اللائحة وذلك خلال 24 ساعة من الإخطار بالإزالة، ما لم يثبت خلال تلك الفترة عدم صحة الوقائع المعول عليها في قرار الإزالة أو في حالة قيام المجلس بإحالة الشكوى بخصوص المحتوى إلى احدى الجهات المختصة قانونا لفحصها وثبت مخالفة المحتو فيتم الإزالة فورا.

وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لتقديره حيال عدم الالتزام بتنفيذ الحذف أو الإزالة.

5- الاحتفاظ بالمحتوى المخالف لمدة أربعة أشهر كدليل على المخالفة في حال كان القرار بالحذف أو الإزالة.

6- مناهضة خطاب الكراهية غير المشروع والعمل على إرشاد المستخدمين بقواعد السلوك الصحيح وزيادة وعيهم وثقافتهم، وحظر الترويج لكل أشكال العنف أو التمييز أو العنصرية أو الكراهية.

7- التعاون مع المجلس الأعلى في المجالات التي تتعلق بنشاط الطرفين وخاصة في مجال التدريب.

8- حماية حقوق النشر والملكية الفكرية والعلامات التجارية.

9- تقدير التقارير والمعلومات والتفسيرات والإيضاحات التي يطلبها المجلس الأعلى.

10- إخطار المجلس الأعلى بأي تعديل يطرأ على البيانات التي تضمنها طالب الاعتماد، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعديل هذه البيانات وحتى يتسنى للمجلس إثبات التعديل بطلب الاعتماد.

وفيما يلي صورة من القرار: