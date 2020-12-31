«الأعلى للإعلام» يعلن انتهاء مدة توفيق أوضاع الوسائل ويهدد المخالفين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام «الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات».

وعلى الرغم من تأكيد المجلس في بيان له اليوم على اتخاذه كل الإجراءت القانونية ضد الكيانات المخالفة التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقا للسلطة المخولة له قانون، فقد ناشد المجلس جميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.

اللائحة لتنفيذية حددت المدة بـ6 أشهر

وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 قد صدرت في 12 فبراير الماضي والتي نصت على ضرورة توفيق وسائل الإعلام لأوضاعها خلال 6 أشهر حددها القانون في مادته الثانية من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

تم مد فترة تقنين الوسائل 3 أشهر أخرى

وخاطب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس الوزاراء للموافقة على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة 3 أشهر بسب ظروف الغلق والحظر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والتي انتهت يوم 24 نوفمبر الماضي.

وقد شكل المجلس لجنة للتراخيص الخاصة بالمواقع والقنوات ولجنة لاخطارات الصحف ودعا في أكثر من مرة جميع الوسائل لتقنين أوضاعها، وقرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها.

كما أقر التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات حيث وافق في وقت سابق على طلب واحد وعدم الموافقة على 3 طلبات لاستيفاء البيانات والأوراق المطلوبة، كما أقرّ المجلس 17 تخصصًا تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى «المتخصصة»، وفيما يتعلق بلجنة تراخيص الصحف وافق المجلس على نقل الأسهم لبعض الصحف الورقية.