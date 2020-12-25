الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة و«الإعلاميين» ينعون لاشين إبراهيم

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال المجلس في بيان له، إن المستشار الراحل ظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا واستطاع أن يعبر مع زملاءه، فى إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب باحترافية عالية.

وتابع الأعلى للإعلام: «ويتقدم المجلس لعائلته الكريمة بخالص العزاء، راجيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان».

من جانبها نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً وعاملين، المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية، صباح اليوم، متأثرًا باصابته بفيروس كورونا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بحسب نص بيان الهيئة.

نقيب الإعلاميين ناعيًا المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا رمزًا قضائيًا كبيرًا

كما نعى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال في بيان له، إن المرحوم المستشار لاشين ابراهيم أدى مهامًا وطنيًا كبيرًا في مجالي القضاء والإشراف على الانتخابات التشريعة والنيابية فكان رجلا وطنيا من الطراز الأول وبذل مجهودا كبيرا في اكتمال الغرفتين التشريعيتين لاستكمال الاستحقاقات البرلمانية لمجلس الشيوخ ثم النواب.

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناتة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.