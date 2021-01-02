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محمود مسلم

وزير النقل يتابع أعمال تطوير الطريق الدائري للمرة الثانية في أسبوع

كتب:

الوطن
12:44 م | السبت 02 يناير 2021
وزير النقل يتابع أعمال تطوير الطريق الدائري للمرة الثانية في أسبوع

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري للمرة الثانية خلال أسبوع، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم.

بدأت الجولة، بتفقد وزير النقل، للمسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، حيث تمّ متابعة أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي.

كما تفقد وزير النقل، كذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتمّ أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.

بعدها تفقد وزير النقل، أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع إسكندرية الزراعي بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي وتابع معدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجار إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، كما تتمّ أعمال توسعة جميع الكبارى والأنفاق بتلك المسافة.

وأكّد وزير النقل، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال النيوجرسي.

ويجرى العمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة الهاي ماست حيث تم البدء في المسافات من السلام الى المرج ومن الاوتوستراد.

وشدد وزير النقل، على أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وكل الوزارات والمحافظات المعنية لنقل جميع المرافق ومعترضات التطوير لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أنَّ التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا المشروع، يكمن في وجود هذه العوائق المتعددة التي يعمل الجميع على سرعة الانتهاء منها.

كما أشار وزير النقل إلى ضرورة بدء أعمال التطوير في أي منطقة يتمّ إزالة المعوقات ونقل المرافق بها علي الفور بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية فى القطاعات الأخرى، منوهًا إلى تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية.

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{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
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{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
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{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
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{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631 \u0648\u0627\u0644\u0635\u064a\u0627\u0646\u0629 \u0627\u0644\u0634\u0627\u0645\u0644\u0629 \u0644\u0644\u0637\u0631\u064a\u0642 \u0627\u0644\u062f\u0627\u0626\u0631\u064a \u0648\u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0636\u0629 \u0645\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0644\u062a\u0637\u0648\u064a\u0631"}

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