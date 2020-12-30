وزير النقل يعلن دخول برج إشارات سيدي جابر في الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات سيدي جابر في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة «تاليس» الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة معدل أمان المستوى الرابع «أعلى معدل أمان في العالم».

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 19 برج رئيسي و15 برج ثانوي و80 مزلقان، وتم حتى الآن دخول عدد 12 برج رئيسي الخدمة وهم: «قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها- قليوب - سيدي جابر»، كما تضمن المشروع 10 أبراج ثانوية و58 مزلقان.

وأشار إلى أن برج سيدي جابر يتحكم في عدد 15 سيمافور ضوئي، وعدد 14 موتور تحويلة، مؤكداً أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي «الكهربي القديم» بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

تنفيذ مشروعات تحديث نظم الإشارات بتكلفة 46.8 مليار جنيه

تابع أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأكد أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط شبكة السكك الحديدية.