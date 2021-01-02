«الصحة» توضح طرق الحماية من مرض السعار المميت

كشفت وزارة الصحة والسكان طرق الحماية من مرض السعار، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها يجب تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة والشرسة أو استفزازهم قدر الإمكان.

وأشارت الوزارة في منشورها التوعوي على ضرورة التأكد من تطعيم أي حيوان بالمنزل ضد مرض السعار.

وأجابت الوزارة على السؤال الذي طرحه المواطنين عما يتم فعله في حال التعرض لعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار، وقالت إنه يجب غسل الجرح سريعا بالماء والصابون لمدة ربع ساعة والتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية دون خياطة للجرح وتلقي التطعيم بجرعاته الكاملة.

الصحة: مرض السعار ينتقل عن طريق لعاب الحيوان كالكلب والقطة والثعلب

وأوضحت الوزارة أن مرض السعار ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب مثل الكلب أو قطة أو ثعلب أو ذئب أو بقرة أو جاموس عن طريق العقر أو الخدش.

وجاءت أعراض السعار وفقا لوزارة الصحة والسكان «الحمى وفقدان الشهية وضعف عام وصعوبة البلع وحالة هياج وخوف من الماء وأحيانا ينتهي بغيبوبة ثم وفاة».

وقالت الوزارة إن مرض السعار هو مرض فيروسي يؤدي إلى التهاب حاد بالجهاز العصبي وبمجرد ظهور الأعراض يتحول إلى مرض مميت ليس له علاج.

وتكثف وزارة الصحة والسكان على جميع الأصعدة نشاطتها لمواجهة كل الأمراض التي يتعرض لها المواطنين للحفاظ على الصحة العامة لها وتقديم روشتة علاجية بسيطة تساعدهم في الوقاية من أي أمراض أو فيروسات طارئة.

وفيما يتعلق بالموقف الوبائي لفيروس كورونا تواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات الازمة كافة للوقاية منه، وضد أيى فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف