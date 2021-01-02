غلق جزئي لشارع النيل بالجيزة في الاتجاهين لمدة يومين

أعلنت محافظه الجيزة، عن توصيل شركة جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء، كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أنه جاري تنفيذ أعمال قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين، وتقاطعه مع شوارع «عبدالرحيم صبري، وعبدالله الكاتب، والفردوس بجوار البنك الأهلي»، وأسفل منزل كوبري 6 أكتوبر المؤدي إلى مستشفي الشرطة بالعجوزة.

وقالت المحافظة، إن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين بالمواقع المشار إليها لمدة يومين، تنتهي غدا الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا فقط طوال فترة الأعمال، دون تعطيل للحركة المرورية.

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الدقي والعجوزة، بمتابعه تنفيذ تلك الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها، ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال.

وأشار «راشد» إلى أن الشركة المنفذة للأعمال ستنشر وسائل الأمن الصناعي كافة، والمساعدات الفنية في أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية، لتنظيم الحركة بنفس الموقع.