محافظ الجيزة يتفقد إنشاءات كباري المشاة على طريق الفيوم

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قبل قليل، أعمال إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة التي يجري إنشاؤها على طريق الفيوم، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لخدمة عبور المشاه بمناطق مدينة الضباط وحدائق الأهرام، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وللتيسير عليهم أثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بتخصيص إدارة لمتابعه أعمال صيانه تلك الكباري بشكل دوري، لضمان استمرار كفاءة السلالم الكهربائية والنظافة العامة، موجهاً بتطوير الممشي المجاور لكباري المشاه بجوار منطقة التجنيد، ومدخل مساكن الشباب، ورفع كفاءة الأسوار ليتماشى مع مخطط التطوير الحضاري الجاري تنفيذه بالمناطق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير.

وتفقد محافظ الجيزة البوابة الأولى لقطاع هضبة الأهرام، موجهاً بالتنسيق مع الجمعية المسئولة، لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتحقيق الانضباط بالشارع، وإزالة أي معوقات تواجه المواطنين، بالإضافة إلى التنبيه على المواطنين أصحاب الأراضي الفضاء بضرورة إقامة أسوار عليها، لضمان عدم إلقاء المخلفات بها.

وكلف المحافظ مديرية الطرق وحي الهرم بعقد اجتماع تنسيقي مع أجهزة المرافق، مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز ومترو الأنفاق، لمراجعة شبكات المرافق للبدء في طرح أعمال تطوير ورصف عدد من المحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير بنطاق مناطق حدائق الأهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقه التجنيد والرماية.

ووجه راشد، خلال تفقده منطقة حدائق الأهرام القديمة، برفع كفاءة الأسوار والساحات الخضراء المتواجدة بالشوارع المتفرعة من شارع "الشمس"، والشوارع المؤدية إلى كباري المنصورية الجديدة، بما يحقق تطوير حضاري شامل للمنطقة، خاصةً وأنها تشهد أعمال حفر للخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وحرص محافظ الجيزة على تفقد أعمال تطوير شارع النيل، والتي تنفذها المحافظة للحفاظ على الطابع السياحي، ولتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع، مشدداً على الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة النسق الجمالي لأرصفة المشاة، وأن يكون لها طراز يعبر عن المظهر الحضاري للنيل، وإنشاء رامبات بالجزيرة الوسطى وجانبي الطريق، لتسهيل تنقل ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تجديد كل الأسوار الحديدية بمسار ممشى شارع النيل في الجانب المقابل للكورنيش، وتطوير الجراجات والساحات المتواجدة بذات المنطقة لتوحيد النسق الجمالي للطريق بأكمله.

كما وجه راشد رؤساء أحياء العجوزة والدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء، ونقل أي غرف أو اكشاك للكهرباء بعيداً عن مسار طريق المشاة وأسوار كورنيش النيل، وكلف هيئة النظافة والتجميل بإزاله عدد من الأشجار المتهالكة، التي توقف نموها وتسئ للمظهر العام بالطريق، واستبدالها بأشجار نخيل وأخرى جمالية، لتحسين الرؤية البصرية العامة بالطريق.