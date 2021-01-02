لوسي تروي لـ«الوطن» تفاصيل آخر مكالمة مع حيد حامد: كانت يوم تكريمه

أبدت الفنانه لوسي حزنها الشديد لوفاة السيناريست وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عامًا.

وقالت لوسي لـ«الوطن»، إن خبر فراق وحيد حامد محزن جدًا وموجع للقلب، ولكن لا نستطيع إلا أن نقول «إنا لله وإنا اليه رَاجِعون، ربنا استرد وديعته».

وأضافت لوسي، أن وحيد حامد كان صديقًا مقربًا جدًا لها، وعملت معه في مسلسل «الجوارح»، مشيرة إلى أنها أرسلت له رساله تهنئة وقت تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، واتصل بها بعدها وقال «مبسوط جدًا يالوسي إني سمعت صوتك»، ولم تكن تعلم أن هذه هي آخر مكالمة بينهما.

وتابعت لوسي: «فوجئت بخبر الوفاة، لأنني لم أعلم بمرضه ودخوله المستشفى، ولكن هذه أمانة وربنا استردها، وربنا رحمه ولم يتعذب فترة طويلة خلال فترة مرضة، وستبقى سيرته العطرة الطيبة بيننا».

وأعلن المخرج مروان حامد صباح اليوم وفاة والده الكاتب الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وكتب حامد: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد.. البقاء والدوام لله وحده.. تقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر».

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وكان أبرز ما جاء بلقاء حامد الأخير:

- أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد.

- فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

- كنت بضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد اللي هتحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، عشان المشاهد السياسية تمر وكانت بتمر بعض الأحيان واكتشفوها في إحدى المرات.

- اكتشفت إني صادق ولم أكذب على الناس، حتى الحاجات الغلط اللي عملتها ماكذبتش على الناس فيها.