«إحنا في زمن المسخ».. السوشيال ميديا تخلد جمل وحيد حامد الحوارية

اُستمدت كتابات وسيناريوهات الكاتب الراحل وحيد حامد من الحياة والواقع الذي نعيشه يومًا بعد يوم، لذا كانت أغلب تلك الجمل التي قدمها في أعماله السينمائية هي لسان حال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادلها الرواد فيما بينهم ليتذكروا الكاتب الراحل.

وترصد «الوطن» أبرز الجمل التى كان لها صدى لدى رواد المواقع:

- «حاجات كتير هترخص هتبقى بسعر التراب، أنا وإنت والأستاذ وحضراتكم أجمعين».. في فيلم «الإرهاب والكباب».

- «يبصوا على البلد اللي باظت.. إحنا في زمن المسخ».. فيلم عمارة «يعقوبيان».

- «كلمة بحبك.. عقد».. فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة».

- «حسين أفندي ابن أبويا الحاج وهدان، لا يمكن يكون من أعداء الوطن».. فيلم «البريء».

- «مفيش صداقة أبدا مع خصومة، اتنين ديابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد».. فيلم «طيور الظلام».

- «الفُرص زي الجزم لازم تبقي على مقاسك.. لا تبقي ضيّقة أوي تخليك تُعرج، ولا تبقي واسعة أوي تخليك تلؤ».. فيلم «طيور الظلام».

- ‏«لما الناس بتموت الحياة بتستمر، بس لما الناس بتبعد الحياة بتُقف، غريب إن الموت أرحم من البُعد، يمكن لإن الموت حاسم انما البُعد فيه ااحتمالات» .. فيلم «الغول».

- «المحاكم عندينا أيدها خفيفة اوي وهي بتدي حكم بالسجن أو الإعدام، وإيدها تقيلة اوي وهي بترجع الحقوق لاصحابها».. فيلم «الإرهاب والكباب».

- «كنت محتاج حد أتكلم معاه .. أتكلم معاه ويسمعني ويطيِّـب خاطري لمَّـا أكون مضايق .. يسمعني كلمة حلوة لما أعمِّــل حاجة صح .. سنين طويلة وأنا مش لاقي حد أتكلم معاه .. يستريحلي وأستريحله .. عشان كدة لقيت نفسي جيت هنا من غير ما أحِــس».. فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة».

- «الصورة لما بتبقى وحشة بنقطعها ونرميها، والصورة لما بتبقى حلوه بنحتفظ بيها لانها بتفكرنا بأجمل لحظات عمرنا يابنتى».. فيلم «ضحك الصورة تطلع حلوة».

- «ضحكوا عليك يا سبع الليل؟!.. اللي هنا مش أعداء الوطن».. فيلم «البريء».

- «الدنيا يا ولدي ليها وشين.. أبيض وأسود.. لما تبقى بيضا قدامك افتكر الأسود عشان تسلك، ولما تبقى سوده افتكر الأبيض عشان تقدر تعيش لبكرة».. فيلم «الإنسان يعيش مرة واحدة».