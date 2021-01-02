«إحنا في زمن المسخ».. السوشيال ميديا تخلد جمل وحيد حامد الحوارية

«إحنا في زمن المسخ».. السوشيال ميديا تخلد جمل وحيد حامد الحوارية
كتب:
محمود الرفاعى
12:04 م | السبت 02 يناير 2021
وحيد حامد
اُستمدت كتابات وسيناريوهات الكاتب الراحل وحيد حامد من الحياة والواقع الذي نعيشه يومًا بعد يوم، لذا كانت أغلب تلك الجمل التي قدمها في أعماله السينمائية هي لسان حال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتبادلها الرواد فيما بينهم ليتذكروا الكاتب الراحل.
وترصد «الوطن» أبرز الجمل التى كان لها صدى لدى رواد المواقع:
- «حاجات كتير هترخص هتبقى بسعر التراب، أنا وإنت والأستاذ وحضراتكم أجمعين».. في فيلم «الإرهاب والكباب».
- «يبصوا على البلد اللي باظت.. إحنا في زمن المسخ».. فيلم عمارة «يعقوبيان».
- «كلمة بحبك.. عقد».. فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة».
- «حسين أفندي ابن أبويا الحاج وهدان، لا يمكن يكون من أعداء الوطن».. فيلم «البريء».
- «مفيش صداقة أبدا مع خصومة، اتنين ديابة لا يمكن يعيشوا مع بعض في قفص واحد».. فيلم «طيور الظلام».
- «الفُرص زي الجزم لازم تبقي على مقاسك.. لا تبقي ضيّقة أوي تخليك تُعرج، ولا تبقي واسعة أوي تخليك تلؤ».. فيلم «طيور الظلام».
- «لما الناس بتموت الحياة بتستمر، بس لما الناس بتبعد الحياة بتُقف، غريب إن الموت أرحم من البُعد، يمكن لإن الموت حاسم انما البُعد فيه ااحتمالات» .. فيلم «الغول».
- «المحاكم عندينا أيدها خفيفة اوي وهي بتدي حكم بالسجن أو الإعدام، وإيدها تقيلة اوي وهي بترجع الحقوق لاصحابها».. فيلم «الإرهاب والكباب».
- «كنت محتاج حد أتكلم معاه .. أتكلم معاه ويسمعني ويطيِّـب خاطري لمَّـا أكون مضايق .. يسمعني كلمة حلوة لما أعمِّــل حاجة صح .. سنين طويلة وأنا مش لاقي حد أتكلم معاه .. يستريحلي وأستريحله .. عشان كدة لقيت نفسي جيت هنا من غير ما أحِــس».. فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة».
- «الصورة لما بتبقى وحشة بنقطعها ونرميها، والصورة لما بتبقى حلوه بنحتفظ بيها لانها بتفكرنا بأجمل لحظات عمرنا يابنتى».. فيلم «ضحك الصورة تطلع حلوة».
- «ضحكوا عليك يا سبع الليل؟!.. اللي هنا مش أعداء الوطن».. فيلم «البريء».
- «الدنيا يا ولدي ليها وشين.. أبيض وأسود.. لما تبقى بيضا قدامك افتكر الأسود عشان تسلك، ولما تبقى سوده افتكر الأبيض عشان تقدر تعيش لبكرة».. فيلم «الإنسان يعيش مرة واحدة».