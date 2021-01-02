المسرح القومي.. منارة مضيئة في تاريخ الثقافة المصرية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «المسرح المصري.. منارة مضيئة في تاريخ الثقافة المصرية».

المسرح المصري ما زالت خشبته تحمل آثار أقدام عمالقة الفن

وجاء في التقرير، أن المسرح القومي هو أحد أشهر وأقدم المسارح المصرية وما زالت خشبته تحمل آثار أقدام عمالقة الفن وبين طياته كانت وسط قادة رايات المسرح وجمهوره وممثليه منذ القدم، وفي مثل هذا اليوم في الـ 2 من شهر يناير 1986 أعد وزير الثقافة وقتها الفنان فاروق حسني افتتاح المسرح القومي للمسرح وذلك بعد إجراء بعض التجهيزات في البنية العامة للمسرح الذي أنشئ في عام 1920 على يد المهندس الإيطالي فيروتشي.

أول مسرح وطني يواجه مسرح الطبقة الأرستوقراطية

وأضاف التقرير، أن المسرح كان يعرف وقتها بمسرح حديقة الأزبكية ويعتبر المسرح القومي أول مسرح وطني يواجه مسرح الطبقة الأرستوقراطية وعلى خشبته قدمت الكثير من العروض التي جاءت لتقديمها الفرق الأوروبية للأجانب المقيمين في مصر، ومر المسرح القومي بمرحلتين مهمتين في عامي 1960 و1983 حيث جُدد في شكل المسرح خارجيا وتعديلات داخلية في المسقط الأفقي.

عُرض عليه الكثير من الأعمال الفنية المصرية والأجنبية

وتابع التقرير، أنه تولى إدارة المسرح الكثير من الفنانين مثل خليل مطران، جورج أبيض، ويوسف وهبي، وارتبط المسرح القومي بالكثير من الأعمال الكبيرة التي قُدمت عليه مثل مجنون ليلى، والسلطان الحائر، ومن الأعمال الأجنبية تاجر البندقية، والملك لير، وحديثا عُرضت فيه مسرحية ليلة من ألف ليلة التي قام ببطولتها الفنان يحيي الفخراني، ولطفي لبيب ومجموعة رائعة من الفنانين.