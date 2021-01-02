مصدر: إعلان أسعار البنزين الجديدة خلال أيام

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود في الأسبوع الأول من يناير الحالي، لمراجعة وإقرار أسعار البنزين الجديدة التي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر اعتبارا من يناير حتى نهاية مارس 2021.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية لـ«الوطن»، أنه سيتم انعقاد أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للوقود في 2021 خلال الأيام القليلة القادمة، في الفترة قبل يوم 7 يناير القادم.

وأضاف المسؤول، أنه سيتم تحديد أسعار المنتجات البترولية قبل أعياد الأقباط والإجازات يوم 7 يناير القادم.

العمل بالأسعار الجديدة سيمتد لنهاية مارس

وأشار المصدر إلى أنه سيتم العمل بهذه الأسعار لمده 3 أشهر من يناير القادم وحتى شهر مارس المقبل كما هو متفق عليه أن يتم تحديد الأسعار بشكل ربع سنوي، ليأتي موعد الانعقاد الاجتماع الثاني لتحديد السعر مجددا أول إبريل.

وتوقع رئيس شعبة المواد البترولية في باتحاد الغرف التجارية بثبات أسعار الوقود خلال الاجتماع القادم.

وقال حسام عرفات رئيس الشعبة في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الوقود.

وأضاف أن الأسعار العالمية لم ترتفع بشكل كبير بما يمكن أن يؤثر على ميزانية الدولة، لذلك فإنه من الأرجح أن يتم التثبيت نظرا لعدم حدوث ارتفاع كبير في السعر العالمي.

وفي أكتوبر الماضي، ثبتت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار البنزين عند سعر 6.25 جنيه للتر 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وتعمل الآلية المستحدثة بقرار من رئيس الوزراء، على مراجعة وتعديل أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي والعادل، مستهدفة بذلك مراجعة الأسعار بشكل دوري كل 3 أشهر، وفقًا لمعادلة سعرية تتكون من سعر برميل النفط خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب حساب تكاليف النقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، ليكون قرار اللجنة إما بالتثبيت أو رفع أو خفض أسعار الوقود بنسبة 10%.