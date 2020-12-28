مسئول: نفي الحكومة زيادة البنزين لا يتعلق باجتماع لجنة التسعير المقبل

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، لما تردد عن تحريك أسعار البنزين وزيادتها بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة لا يتعلق بقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود، المنتظر اجتماعها مطلع يناير لمراجعة أسعار المنتجات البترولية (البنزين – السولار – الجاز).

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن بيان المركز الإعلامي جاء نفياً لما تردد عن رفع أسعار البنزين، وهو أمر منافي للصحة تماماً، مؤكداً أن أسعار البنزين كما هي في محطات الوقود دون تحريك منذ قرار لجنة التسعير التلقائي، في أكتوبر الماضي، والتي ثبتت أسعار البنزين عند سعر 6.25 جنيه للتر 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وقال إن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود في يناير لم يصدر بعد، وأنه سيصدر رسمياً ببيان من مجلس الوزراء ووزارة البترول، بعد اجتماع للجنة التي تضم في عضويتها أيضاً وزارة المالية، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينشر.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود قبل 7 يناير المقبل، لمراجعة أسعار الوقود الجديدة، حيث من المقرر أن يتم العمل بها لمدة 3 أشهر اعتباراً من الشهر المقبل حتى نهاية شهر مارس 2021، مرجحاً الإعلان عن أسعار المنتجات البترولية الجديدة قبل أعياد الأقباط والإجازات يوم 7 يناير القادم.

وفي وقت سابق، توقعت شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن تقدم لجنة تسعير الوقود، على تثبيت الأسعار خلال الاجتماع القادم.