خيري بشارة لـ وحيد حامد: أنقذتني من ضائقتي المالية.. ارقد في سلام

«ارقد في سلام أيها الموهوب العنيد».. بهذه الطريقة رثى المخرج خيري بشارة الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي فارق دنيانا صباح اليوم، بعد وعكة صحية دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، ومكث فيها لعدة أيام حتى تدهورت حالته ورحل عن عمر ناهز 77 عامًا.

ونشر المخرج خيري بشارة، صورته بصحبة الكاتب وحيد حامد، في فترة شبابهما، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مصحوبة بكلمات مؤثرة نعى من خلالها رحيل الكاتب الكبير قائلًا: «وحيد حامد.. فلترقد في سلام أيها الموهوب العنيد الذي حفر روح مصر وهمومها علي السيلولويد والديجيتال».

وتابع: «كنت صديقًا جميلًا وكريمًا، كم من مرات في شبابي أنقذتني من ضائقتي المالية، وأقنعتني أنك بنكي المفتوح دومًا لأنني أوفي وعودي بالسداد، صنعت معك فيلم رغبة متوحشة الذي أحبه كثيرًا، كما أحببت أن أري أفلامك التي كتبتها للآخرين».

فيلم رغبة متوحشة، عُرض عام 1991 بطولة نادية الجندي، ومحمود حميدة، وسهير المرشدي، وحنان ترك، وتأليف وحيد حامد، وإخراج خيري بشارة.

وكان آخر ظهور للكاتب وحيد حامد، خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وحصل خلالها على تكريم الهرم الذهبي عن جائزة إبداع العمر، وقدمها له المخرج شريف عرفة، الذي تعاون فيما يقرب 6 أفلام سينمائية، وظهر وحيد حامد، خلال الحفل منهكًا وبدا عليه آثار التعب، وفضّل أن يأتي متكئًا على عكازه لتسلم الجائزة، رغم تعبه وإلقاء كلمات مؤثرة يشبه خطاب الوادع، والذي أنهاه بأنه بعبارة حبيت أيامي في السينما الجميلة.

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد، ودخل غالبيتهم في نوبة بكاء شديدة حزنًا على الفقيد، فيما غاب عدد أخر من الفنانين لإصابتهم بفيروس كورونا على رأسهم الفنانة يسرا، التي قدمت معه عدد من الأفلام السينمائية الناجحة.