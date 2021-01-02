اليوم.. بدء أسبوع أفلام وحيد حامد على «الحياة دراما»

تبدأ قناة «الحياة دراما» بدءًا من الساعة الرابعة مساء اليوم، السبت 2 يناير 2021، أسبوع أفلام السيناريست الكبير وحيد حامد، حيث تعرض باقة من أفضل أعماله في السينما المصرية.

كان الكاتب الكبير وحيد حامد قد توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية، والتي ناقشت أزمات المجتمع المصري بعمق وصدق شديد.

وقدم وحيد حامد عددًا من أهم أعمال السينما والدراما المصرية، من بينها «غريب في بيتي»، و«الغول»، و«معالي الوزير»، و«البريء»، و«طيور الظلام»، و«الإرهاب والكباب»، و«الراقصة والسياسي»، و«آخر الرجال المحترمين»، و«المنسي»، و«اللعب مع الكبار»، و«الهلفوت»، و«النوم في العسل»، و«اضحك الصورة تطلع حلوة»، و«دم الغزال»، و«احكي يا شهرزاد»، و«أحلام الفتى الطائر»، و«أوان الورد»، و«بدون ذكر أسماء».

وغادر جثمان الكاتب الراحل وحيد حامد مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، منذ قليل، متجهًا إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة قبل أن يوارى الثرى بمقابر أسرته.

وانهار المخرج مروان حامد، نجل وحيد حامد، من البكاء أثناء حمله لنعش والده، حيث لم يقوى على الوقوف حزنا على رحيل أبيه.

وغيب الموت السيناريست الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

أبرز ما قاله «حامد» على هامش تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي

- أنا الحاجات اللي تستحق الندم في حياتي براجع نفسي بقول الحمد لله أنها مكنتش حاجات كبيرة زي في أعمال عملتها ومكنتش راضي عنها وربما أساءت لناس دون قصد.

- فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

- كنت بضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد اللي هتحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، عشان المشاهد السياسية تمر وكانت بتمر بعض الأحيان واكتشفوها في إحدى المرات.

- اكتشفت إني صادق ولم أكذب على الناس، حتى الحاجات الغلط اللي عملتها ماكذبتش على الناس فيها.

وتعرض حامد لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.