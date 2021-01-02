يسري نصرالله عن وحيد حامد: كان بيديني قوة لما ألاقي اللي بيوجعني في أفلامه

«مافيش كلام يقدر يعبر عن إحساسي بالخسارة».. كلمات عبّر بها المخرج يسري نصرالله، عن حزنه الشديد لوفاة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي غادر دنيانا اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب يسري نصرالله، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «حزن أكيد، بس هي حاجة بتتجاوز الإحساس بالحزن، زي فقدان بوصلة أو فقدان توازن، واحد كان بيديني إحساس بالقوة لما يكتب فيلم أو مسلسل ويتعمل وألاقي فيه كل اللي بيوجعني ويوجع ناس كتيرة».

واستطرد «وألاقي الموهبة المهولة اللي بيحكي بيها الحاجات دي ويبقى مبهج، وذكي، ولامع، ودمه خفيف، حاسس بالدنيا وحاسس بالناس، واحد وفي لأصدقائه، ووفي لكل الناس اللي حبت أعماله ومواقفه».

وتابع: «واحد دخل في وجدان الناس بموهبته وفنه، وغصب عن أي حد كان وحيد بيلاقي الطريقة اللي شغله وفنه يشوفوا النور، فنه وموهبته وكرمه عملوله أصحاب كتار جدًا، وعملوله أعداء طبعًا كان بيعرف يسحقهم أو على الأقل يحيدهم بفروسيته».

وأضاف يسري نصر الله قائلًا: «وحيد حامد يمكن آخر واحد من الفنانين والمثقفين الكبار اللي موهبتهم وإحساسهم بالناس كانت أقوى من أي قمع، نوع من الفنانين اللي عاش زمن فيه الموهبة والفروسية يتعمل لهم ألف حساب، زمن كان لسة بيشوف وبيسمع، مع السلامة ومعاك كل الحب يا وحيد، يا أستاذ وحيد حامد».

وكان وحيد حامد، قد تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، فيما تدهورت حالته، ويتواجد حاليًا عدد كبير من الفنانين للمشاركة في تشييع جثمان الكاتب الكبير اليوم من داخل مسجد الشرطة، وانهيار نجله المخرج مروان حامد، ودخوله في نوبة بكاء شديدة، حزنًا على والده الذي رحل بعد أن أثرى الحياة الفنية بعدد من الأعمال الهامة التي تركت بصمة واضحة في سجل الفن المصري والعربي.