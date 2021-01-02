عادل إمام يتغيب عن جنازة وحيد حامد

تغيب الفنان الكبير عادل إمام عن حضور جنازة صديقه الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي وافته المنية، صباح اليوم، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة عن عمر يناهز 77 عامًا.

وشارك في تشييع الجنازة كل من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والنجوم كريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي، وجمال سليمان، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، والكاتب بشير الديك، والإعلامي محمود سعد، والمخرجة ساندرا نشأت، والكاتب الصحفي عاصم حنفي، وإبراهيم منصور.

وغيب الموت السيناريست الكبير وحيد حامد، صباح اليوم، داخل مستشفى الصفا بالمهندسين عن عمر يناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتعرض الكاتب الراحل لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تكتمت الأسرة على أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

الأيام الأخيرة

ونُقل وحيد حامد إلى المستشفى قبل 10 أيام في حالة صحية صعبة، إذ أصيب بخلل في وظائف الكبد تسببت في ارتفاع نسبة الإنزيمات بدرجة كبيرة، وذلك نتيجة لمشاكل متكررة في القلب خلال الأعوام الأخيرة.

وأودع حامد غرفة العناية المركزة، ودخل في غيبوبة بعد تدهور حالته، حيث لازمه نجله المخرج مروان حامد في المستشفى، الذي فرض حالة من السرية على مرض والده استجابة لرغبته.

وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة الظهر حسبما أعلن نجله المخرج مروان حامد.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، وهو الظهور الأخير له بالمهرجانات، كما حل ضيفًا على الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.