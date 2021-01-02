طريقة تسجيل الطلاب على منصة «إدمودو» للتواصل مع معلمك المدرسي بآمان

مع بدء تطبيق قرار الحكومة باستكمال التعليم عن بعد لطلبة المدارس بداية من اليوم، يبحث الطلاب عن منصة للتعليم الإلكتروني، تمكنهم من التواصل مع المعلمين بشكل مباشر وواضح وآمن وهو ما توفره «إدمودو» التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتهدف المنصة التسهيل على الطلاب التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة.

طريقة التسجيل على منصة «إدمودو»

أولاً: لابد أن يحصل الطالب على رمز الفصل أو المجموعة من معلمه الذي من المفترض أنه أنشأ فصل أو مجموعة يمكن من خلالها التحدث مع طلابه.

ثانيا: اذهب إلى صفحة «إدمودو» الرئيسية واختر خيار طالب.

ثالثا: أملأ نموذج التسجيل بوضع رمز الفصل أو المجموعة واسم المستخدم وكلمة المرور، ولابد أن يعلم الطالب أن عنوان البريد الإلكتروني غير مطلوب للتسجيل في حال حساب طالب.

رابعا: إذهب إلى صحفة «إدمودو» الرئيسية واختر خيار طالب مرة أخرى لمتابعة الإجراء.

خامسًا: إذا قام المعلم بإلغاء رمز الفصل أو المجموعة الخاصة بك، فسترى بعد ذلك الفصل الفصل أو المجموعة التي أنشأها معلمك في اللوحة اليسري من حسابك.

سادسًا: إذا قام المعلم بإضافة رمز الفصل أو المجموعة الخاصة بك، فسيتم وضعك في قائمة انتطار للحصول على الموافقة وستتم إضافتك إلى الصف أو المجموعة عندما يوافق معلمك على طلب الانضمام.

سابعًا: لابد أن يعلم الطالب أنه بحاجة إلى حساب واحد فقط للانضمام إلى جميع الفصول الدراسية والمجموعات الخاصة به.

قرار استكمال التعليم عن بعد

يذكر أنه عقب ظهور حالات بين صفوف طلبة الجامعات، قرر مجلس الوزراء الخميس الماضي، إصدار قرار باستكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2021.

كما جاء بالقرار تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.