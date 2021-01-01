خطوات إرسال «الهوم وورك» من المنزل لمعلمك بعد استكمال التعليم عن بعد

التعليم عن بعد، قرار أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، بعد موافقة مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية إلكترونيا اعتبارًا من غد السبت.

كما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل الدراسي لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

وعليه، تساعد «الوطن» طلابها على استكمال التعليم عن بعد من خلال طرح طريقة إرسال الواجبات المدرسية «الهوم ورك» من المنزل للمعلمين بعد منح الحضور للمدارس.

طريقة إرسال «الهوم ورك»

أولًا: لابد من التسجيل على منصة «إدمودو» التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة، وإضافة المعلمين الذين يدرسونك في الفصل الدراسي.

ثانيًا: بمجرد اكمالك للواجب المدرسي، يمكنك إرساله من خلال الضغك على زر إنشاء، وأكتب ردك في مكان النص وإرسله للمعلم الذي تحدده .

ثالثا: لإضافة مرفق – اضغط على أرفق من القائمة المنسدلة واختر ملف من الكمبيوتر أو رابط من شبكة الإنترنت.

رابعًا: لإرسال تعليقك لمعلمك اضغط على الرابط في أسفل منطقة تسليم الواجب لفتح التعليقات.

خامسًا: عندما تجهز لإرسال الواجب اضغط على «تسليم الواجب».

سادسًا: بعدما تقوم بتسلم واجبك ومعلمك يقيمة سيظهر دفتر الدرجات في خانة view your grade.

سابعًا: اذا أردت اعادة تسليم الواجب اختار resubmit an assignment، حيث يمكنك فعل ذلك فقط في حالة سمح معلمك بهذا وبمجرد تقييم معلمك للواجب لن تستطيع اعادة تسليم الواجب، إلا إذا أزال معلمك التقييم أولا.