«التعليم العالي»: مستعدون لكل السيناريوهات بعد إجازة نصف العام

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الهدف من قرار تأجيل الامتحانات هو تحقيق التعليم في بيئة صحية آمنة، وبالتالي لم يتم تأجيل الدراسة ولكن استبدال الدراسة التي تعتمد على الحضور والتعليم الإلكتروني، إلى الاعتماد على التعليم الإلكتروني فقط، وتأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام، بمعنى أنه تم الانتقال من نظام التعليم الهجين إلى الامتحان «أونلاين»، مشددًا على أن كل السيناريوهات مطروحة بعد إجازة نصف العام.

إعادة تقييم الأوضاع

وتابع «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، الجمعة، أنه بعد إجازة نصف العام سوف يعاد تقييم الأمر وفق المعلومات الصحية، موضحا أنه من الوارد تغيير الأمور وفقا للمعطيات الصحية، لأن الهدف هو التعليم في بيئة صحية آمنة.

الاستعداد لكل السيناريوهات

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، على أن كل السيناريوهات موجودة، مشيرا إلى أن «الفيروس كان مفاجئا لهم في السنة الماضية، ولكن هذا العام مستعدون بشكل أفضل، وأصبح لديهم رؤية أوضح للانتشار الوبائي، وكل هذا جاهز باستراتيجيات وخطط وآليات تنفيذ».

تأجيل جميع الامتحانات

كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر تأجيل جميع أنواع الامتحانات، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المعاهد العليا، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، لافتاً إلى أن تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لمتابعة التنفيذ، والإجابة عن الاستفسارات وتذليل العقبات.

وتعاني مصر مثل أغلب دول العالم من الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن قدرة الفيروس على الانتشار في الموجة الثانية أصبحت أكثر، في ظل إعلان الحكومة البريطانية اكتشاف طفرة جديدة في الفيروس أدت إلى هذه القدرة على الانتشار.