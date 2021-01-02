محافظ الشرقية: تنفيذ 35 مشروعا بقطاع الطرق باستثمارات 1.7 مليار جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق، والذي يُعد شرياناً من شرايين التنمية الاقتصادية، باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة، وتنشيط حركة التجارة الداخلية.

وطالب محافظ الشرقية الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف، وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر، مع الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، للوصول إلى بنية تحتية سليمة، لتقليل الكثافة المرورية، والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية الطرق والنقل في تطوير الطرق الداخلية بنطاق المحافظة، والتي من شأنها تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، وتنشيط حركة التجارة، والمساهمة في تحقيق أعلى معدلات الراحة والأمان لسائقي السيارات، وكذلك سرعة وسهولة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع، لزيادة الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه يجري حالياً تنفيذ عدد 35 مشروعاً بقطاع الطرق والكباري، بطول 174.6 كيلومتر، وبتكلفة مليار و706 ملايين جنيه، بمختلف المراكز ‏والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق والنقل، أنه تم خلال عام 2020، الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً بتكلفة 381 مليون و145 ألف جنيه، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن ناحية أخرى، وجه محافظ الشرقية بضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية المجانية، التي تنظمها مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتجوب القرى الأكثر احتياجاً، بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها.