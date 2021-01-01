بيطري الشرقية يتحفظ على 761 عبوة دواء بيطري في حملة موسعة

شنت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات وأماكن بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، إنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات المائية وجهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال شهر ديسمبر 2020 بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز و مدن المحافظة لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة وضـبط 761 عبوة لـ 68 صنف دواء بيطري منتهي الصلاحية ومجهول المصدر ومحظور تداوله بيطريا وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

وفي وقت سابق شنت مديرية الطب البيطري حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية في الفترة من 1 أغسطس 2020 حتى منتصف الشهر الجاري وذلك بمراكز ومدن المحافظة. وأسفرت عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحري بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.