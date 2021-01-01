غدر به صاحبه.. كشف غموض ذبح سائق توك توك في الشرقية

في أقل من 24 ساعة..كشفت الأجهزة الأمنية بالشرقية غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك مصاب بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده بقرية الشوادفي التابعة لمركز ههيا، وتبين أن 3 متهمين بينهم صديقه وراء ارتكاب الواقعة بهدف سرقة المركبة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغًا لمركز شرطة ههيا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة في أنحاء متفرقة وملقى وسط الأراضي الزراعية الواقعة بين قريتي الشوادفي والعدوة التابعتين لدائرة المركز.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد إسلام نجيدة، رئيس المباحث، والنقيب عبدالمنعم عفيفي معاون مباحث المركز، لإجراء التحقيقات الفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "إسلام.ا.ل" 16 عامًا طالب ويعمل سائق توك توك مقيم بقرية السراحنة مركز ههيا واختفى أثناء مباشرة عمله كما تبين عدم وجود التوك توك في مكان الواقعة.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها وضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص وهم صديق المجي عليه "محمد . م " و" محمد. خ " و"محمد. ح " وتتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاما وتبين . أن المتهمين قاموا باستدراج المجني عليه بواسطة صديقه بحجة توصيلهم إلى أحد الأماكن وما أن وصولوا إلى أر زراعية وتأكدوا من عدم وجود أي من المارة أو الأهالي تعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ما أدى لإصابته بجرح قطعتي في الرقبة وطعنات متفرقة في أنحاء جسده وتوفي متأثر بإصابته. فيما استولى المتهمون على "التوك توك" واستقلوه ولاذوا بالفرار.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين خلال أقل من 24 ساعة . وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن المجني عليه وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة ومباشرة التحقيق مع الجناة.