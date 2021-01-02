ربة منزل تتهم جيرانها بإلقائها من البلكونة في الدقهلية

اتهمت ربة منزل في الدقهلية، جيرانها بإلقائها من بلكونة الدور الأول بشقتها في قرية كفر الروك، التابعة لمركز السنبلاوين، ما تسبب في إصابتها بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وهو ما نفاه الجيران، مؤكدين أنها اعتدت عليهم بالسب والشتم.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد وروود بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول دينا إبراهيم شعبان، 20 سنة، ربة منزل، مصابة بآلام في الظهر وكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسم، إدعاء سقوط من علو.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفى وبسؤالها في محضر الشرطة، اتهمت كلا من «علي. إ. م. ل»، 63 سنة، عامل، ونجله «خالد»، 39 سنة، سمكري سيارات، يقيمان بذات القرية، بالتعدي عليها بالضرب، وإلقاءها من أعلى الطابق الأول بمنزلها؛ لخلافات بينهم بسبب الجيرة، وبسؤال والدها أكد نفس الأقوال، وأن المبلغ عنهما ألقيا بابنته من بلكونة الدور الأول.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أنكرا الاتهام، واتهما المصابة بالتعدي عليهما بالسب والشتم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36712 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2020، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي حادث آخر، لقيت ربة منزل بمحافظة الدقهلية مصرعها صعقا بالكهرباء، في أثناء غسل الملابس بالغسالة الكهربائية بمنزلها بمنطقة العقبين في مدينة المطرية.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من المدعو محمد محمد حسن شرودة، 82 سنة، صياد، مقيم بمنطقة العقبين، بندر المطرية، بأنه حال غسل زوجته المدعوة أمينة رضوان محمود الرفاعي، 74 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، الملابس باستخدام الغسالة الكهربائية بالمنزل، صعقها التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال نجل المتوفية المدعو أسامه محمد محمد حسن، 36 سنة، صياد، مقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، أيد المضمون ذاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاة والدته.

وأشار تقرير مفتش الصحة، إلى أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13688 لسنة 2020 إداري مركز شرطة المطرية، وبالعرض علي النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.