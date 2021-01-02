صديق: خطة «تطوير العشوائيات» 2021 استكمالا لمشروعات العام الماضي

أكد خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن خطة الصندوق لعام 2021 خطة استكمالية في المقام الأول، وذلك بالنسبة لمشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، التي تم البداية فيها خلال العام الماضي، ولم يسع الوقت إنجازها بشكل نهائي، بالإضافة إلى المشروعات التي سيحددها الصندوق داخل المدن الأكثر احتياجا للتطوير.

وأوضح صديق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من أبرز المناطق التي جارٍ استكمال العمل على تطويرها خلال العام الجديد، هم منطقتي مثلث ماسبيرو، ومنطقة 15 مايو، وذلك بسبب ضخامة المشروعات التي تتم داخلهم لتطويرهم، والذي يستغرق مدة طويلة مقارنة بغيرهم من المشروعات التي يمكن إنجازها خلال أشهر قليلة.

«تختلف آلية عمل الصندوق لتطوير المناطق العشوائية من مكان لآخر، بحسب المدير التنفيذي للصندوق، حيث يتم عمل الخريطة القومية، لتحديد المشكلة داخل كل منطقة، وكيفية التخلص منها، وتوصيف المشكلات واختلافات المشاكل، ومن ثم عمل خطة أخرى لتحديد الحلول المناسبة للمشكلة، أي أن إستراتيجيات وسياسيات الحلول مختلفة من منطقة لأخرى داخل المدينة الواحدة، لأن كل منطقة يكون لها خطة محددة وحلول معينة تتناسب مع طبيعتها»، وفقا لـ«صديق».

وتطرق المدير التنفيذي لللصندوق، للحديث عن رؤية 2030، والتي تهدف إلى القضاء على المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، بميزانية 318 مليار جنيه، حيث أنه على مستوى الدولة هناك 221 مدينة، مساحتهم 417 ألف فدان، من 152 ألف فدان إلى 160 ألف فدان غير مخطط، أي تفتقر لشبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، طرق، مخالفات البناء، من خلال رفع كفاءة المرافق في هذه المدن، بحسب «صديق».

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه تم العمل بالفعل على 53 منطقة، 400 ألف أسرة، أي أكثر من 2 مليون مواطن كانوا يعيشوا تحت مستوى أساسيات الحياة، رصف الطرق، الإنارة، شبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي.