مسلم: توقعت سقوط رئيس الزمالك المعزول في "النواب".. وسأقاضيه بعد رفع "الحصانة" عنه

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إنه كان يتوقع سقوط رئيس الزمالك المعزول في انتخابات مجلس النواب، حيث استشار أكثر من شخص في هذا الأمر، وذكروا له أنه ليس لديه فرصة، موضحًا في الوقت ذاته، أنه كان يتوقع من فترة طويلة، أن هذا الشخص سيحدث له مشكلة كبيرة، بسبب الخوض في أعراض الناس ليل نهار.

المعزول كان يخوض في أعراض الناس ليل نهار

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن طبيعة نواميس الحياة لا تستقيم بهذه الأمور، فالمعزول كان طول اليوم يخوض في سيرة الناس وأعراضهم، ولم يكن له سقف، «أكيد ربنا ميرضاش بكده، وشوية يتخانق مع واحدة قاعدة في النادي، ثم يتطاول على النائب العام السابق المستشار نبيل صادق».

سأحرر دعوى قضائية ضد المعزول.. غلط فيّا من أسبوع

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه بعد أيام قليلة، سترفع عنه الحصانة البرلمانية، ومن ثم سيتم رفع دعاوى قضائية عليه، «أنا هرفع عليه قضية طبعا، لأنه لسه غلطان فيا من أسبوع، هعمل إيه يعني، ما أنا مش هعرف أعمل اللي هو بيعمله، ولا هعرف أرد بنفس أسلوبه، ودي كارثة كل الناس اللي مختلفة معاه»، موضحًا أنه رغم كونه عضوا في مجلس الشيوخ، إلا أن المحامي طارق جميل سعيد، أبلغه أن النيابة العامة طلبت منه تقديم مذكرة في أحد الأمور «قولتلهم سمعا وطاعة».

تجاوزات ومخالفات المعزول عدت الخيال

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن حجم تجاوزات ومخالفات رئيس الزمالك المعزول تعدت الخيال، كونه ليس له سقف معين، «أي حاجة تيجي في سكته يقولها، على أي حد، طالما محققتش مصلحته طول الوقت يهدد، كنا بنقعد على طول في النيابة وقت كبير، الناس هناك بصراحة في قمة الذوق والاحترام بس الواحد بيتعطل، هو كان يرمي بلاغات في كل مكان كنوع من الإرهاب والتهديد، اللي حصله ده عدالة السماء».